DÜNYA

Otoyol gişe kasasından para çalan 'hırsız maymun' kamerada

Hindistan’da bir otoyol gişesinde, gişenin açık olan camından bir maymunun içeriye atlayarak kasadan para çaldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Hindistan’ın Kanpur şehrindeki bir otoyol gişesinde gerçekleşen olayda, bir aracın gişelere yaklaştığı ve aracın açık olan ön camından çıkan maymunun otoyol gişesinin kasasından para çaldığı görüldü.

Gişenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gişe görevlisinin işini yaptığı sırada, gişenin açık olan camından bir maymunun atladığı; maymunun, şaşkına dönen görevlinin arkasından dolaşarak gişenin kasasından para çaldığı görüldü.

PARA ÇALMAK İÇİN EĞİTİLİYORLAR

Yerel medya, maymunun gişe kasasından yaklaşık 5 bin Rupi (70 Dolar) çaldığı belirtilirken; Hindistan’da bu tarz vakaların çok yaygın olduğu ve maymunların özellikle para çalmak için eğitildikleri belirtildi.

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