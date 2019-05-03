2 Mayıs Türkiye Gündemi

Erdoğan: Türk Akım'ın intikali için her türlü desteği vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Türk Akım Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi.

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye mesajı

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Türkiye'deki görüşmeleri pozitif ve yapıcı geçti. Suriye konusundaki görüşmeler yakın gelecekte de devam edecek" ifadelerine yer verildi.

MHP'den Meral Akşener'in ağır sözlerine sert yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Meral Akşener’in MHP’ye yönelik eleştirilerine "vatan sevdası asla sorgulanamayacak olan MHP’nin böylesine sapı silik bir üslupla itham edilmesi; zavallılığın, çaresizliğin işaretidir.” diye yanıt verdi.

Pentagon S-400'ler konusunda uzlaşma istemiyor

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili soruya, "Ya biri ya diğeri; yoksa F-35'lere sahip olamazlar" yanıtını verdi.

AK Parti'den flaş İstanbul seçimleri açıklaması: Ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleri ile ilgili "Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor." dedi.

Maduro'dan darbecilere gövde gösterisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, darbecilere karşı ordunun desteğini aldığını gösteren bir video yayımladı. Görüntülerde Maduro, ordunun üst düzey isimleriyle bir araya geldi.