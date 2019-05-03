Yanan vinçten kurtulmak için metrelerce yüksekten böyle atladı

Olay Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bulunan Purba Medinipur bölgesinde Haldia kentinin limanında meydana geldi.

Kömür deposundaki çalışma sırasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın vince de sıçrayınca işçi 15 metre yukarıda mahsur kaldı. Diğer işçiler, mahsur kalan arkadaşlarına aşağı atlamasını söyleyerek, atlayacağı alana toprak biriktirdiler. Bir süre yukarıda bekleyen işçi ardından aşağı atladı. Hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.