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Nihat Hatipoğlu'na gelen ilginç soru!

"Eşime cinler musallat oldu,benden şüpheleniyor ne yapmalıyım? sorusuna Nihat Hatipoğlu bakın ne cevap verdi.

Hatipoğlu bu soruya "İnsanı böyle suçlamak yanlış bir şey. Eşinin kendi hanımından şüphelenmesi bana büyü sihir yaptı demesi çok kötü bir şey. Sen tabi bedduayı etmeseydin keşke dua etseydin neticede dua etmişsin eşinin düzelmesi için. Eşinde kurtulmuş netice itibariyle. Eşinde senden özür dilemelidir helallik almalıdır. Karı-kocada birbirinden helallik alırlar. Karı-koca arasındaki problemler yani davalar ahirette görülür. Hatta bayrak dikilir bu bayrak Ayşe ile Mustafa'nın bayrağıdır. Karı-kocanın bayrağıdır gelin hesaplaşın burada denir. Kimse zerre kadar zulme uğramaz. Zerre kadar da olayın üstü örtülemez. Orada her şey açığa çıkacaktır. Birde orada tövbe inkarı da yok." açıklamarını yaptı.

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