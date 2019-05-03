İstanbul’da 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yüklü miktarda skunk olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi Arnavutluk’tan, 550 bin uyuşturucu hapı Hollanda’dan Türkiye'ye sokarak piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan narkotik polisi, yaklaşık 20 gün boyunca teknik ve fiziki takiple uyuşturucu maddelerin saklandığı depoları tek tek tespit etti. Ardından Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüpsultan’da belirlenen adreslere 20 ve 29 Nisan tarihinde peş peşe operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda yaklaşık 1 ton 200 kilo uyuşturucu skunk maddesi ile 550 bin adet extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 34 milyon lira olduğu öğrenilirken, olayla bağlantılı 2’si yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.