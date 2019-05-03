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Eski eşini bacaklarından vurup, intihar girişiminde bulundu

Adana'da, Arif Koncuk (60), bakkala giderken, takip ettiği eski eşi Ummuhan Işık'ı (55) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Koncuk ise ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesindeki PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan 3656 Sokak'ta meydana geldi. Bakkala ekmek almaya giden Ummuhan Işık, iddiaya göre, kendisine şiddet uyguladığı ve kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle 1 yıl önce boşandığı Arif Koncuk tarafından takip edildi. Koncuk, bir süre sonra Işık'ın yolunu kesti. Eski eşine hakaret eden Koncuk, daha sonra tabancayla bacaklarına ateş edip, kabzayla yüzüne vurdu. Yaralanan Ummuhan Işık, yere yığılırken, Arif Koncuk da aynı silahı kendi başına dayayarak, ateşledi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Arif Koncuk ile Ummuhan Işık'ı ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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