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Diyarbakır'da utandıran görüntü eşi ve çocuğuna yolda şiddet uyguladı

DİYARBAKIRDA'da öfkeli koca, otomobilini yolda durdurup araçtaki eşi ve oğlunu dövdü. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin tepkisi üzerine eşi ve çocuğunu zorla otomobile bindiren kişi, bölgeden uzaklaştı.

Aracı durdurup eşini dövdü

Olay, Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, otomobilini yolda durdurup, araçta bulunan eşini tartakladı. Kadının, yanında bulunan oğluyla birlikte otomobilden inmesiyle daha çok öfkelenen bu kişi, şiddeti bir süre daha sürdürdü.

Otomobile zorla bindirdi

Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, eşi ve oğlunu zorla otomobile bindirdi. Otomobiline tekme ve yumruklar da atan kişi, uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde öfkeli kişinin, eşini zorla araca bindirdiği, ağlayan çocuğunu ise kucağına alıp arabayı tekmeledikten sonra içeri attığı görülüyor.

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