POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

AK Parti'nin "İstanbul'da bir şeyler oldu" çıkışına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Evet oldu, İmamoğlu kazandı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul seçimlerini değerlendirmişti.

Yavuz, "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki; şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. Bu bize farkın azaldığını gösteriyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Derbi öncesi Galatasaray'ın Şenol Güneş kabusu
Derbi öncesi Galatasaray'ın Şenol Güneş kabusu
CHP'li Erdoğdu'dan çarpıcı çıkış: Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı
CHP'li Erdoğdu'dan çarpıcı çıkış: Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı
Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt
Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında
Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında
Jet imamlar takipte! Müftülük uyardı
Jet imamlar takipte! Müftülük uyardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı taksicilik yaptı
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı taksicilik yaptı
Engelli öğrencisiyle dans eden öğretmen Çağlar Özdemir TT listesinde
Engelli öğrencisiyle dans eden öğretmen Çağlar Özdemir TT listesinde
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Yaşlı adamın hafriyat kamyonunun altında ezilme anı güvenlik kamerasında
Yaşlı adamın hafriyat kamyonunun altında ezilme anı güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da utandıran görüntü eşi ve çocuğuna yolda şiddet uyguladı
Diyarbakır'da utandıran görüntü eşi ve çocuğuna yolda şiddet uyguladı
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
Hulusi Akar "YPG'nin sınırdan en az 30-40 kilometre güneye götürülmesini istedik"
Hulusi Akar "YPG'nin sınırdan en az 30-40 kilometre güneye götürülmesini istedik"
Söz 81. bölüm fragmanı
Söz 81. bölüm fragmanı