Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul seçimlerini değerlendirmişti.

Yavuz, "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki; şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. Bu bize farkın azaldığını gösteriyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.