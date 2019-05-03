GÜNCEL

Yaşlı adamın hafriyat kamyonunun altında ezilme anı güvenlik kamerasında

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Canay’a (64), Y.K. idaresindeki 41 R 9406 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Canay, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Canay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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