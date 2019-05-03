Engelli öğrencisiyle dans eden öğretmen Çağlar Özdemir TT listesinde

Öğretmen Çağlar Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında görev yaptığı Muzaffer Barışyurt İlkokulu'nda doğuştan engelli öğrencisi Zeynep Uysal ile dans etti.

Çağlar ve öğrencisi Uysal, geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde performans sergilemişti.

Uysal'ın öğrencisiyle dansı bu sene de oldukça ilgi çekti ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.