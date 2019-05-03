GÜNCEL

Otomobil ağaca çarptı 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sur ilçesi Turistik Caddesi Ali Paşa Camii civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Turistik Caddesi'nde seyir halinde bulunan 21 DN 772 plakalı otomobil, Ali Paşa Camii civarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp önce kaldırıma ardından da ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Derbi öncesi Galatasaray'ın Şenol Güneş kabusu
Derbi öncesi Galatasaray'ın Şenol Güneş kabusu
CHP'li Erdoğdu'dan çarpıcı çıkış: Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı
CHP'li Erdoğdu'dan çarpıcı çıkış: Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı
Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu çalışanlarına iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt
Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında
Rostec'ten S-400 çıkışı: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında
Jet imamlar takipte! Müftülük uyardı
Jet imamlar takipte! Müftülük uyardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı taksicilik yaptı
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı taksicilik yaptı
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Engelli öğrencisiyle dans eden öğretmen Çağlar Özdemir TT listesinde
Engelli öğrencisiyle dans eden öğretmen Çağlar Özdemir TT listesinde
Yaşlı adamın hafriyat kamyonunun altında ezilme anı güvenlik kamerasında
Yaşlı adamın hafriyat kamyonunun altında ezilme anı güvenlik kamerasında
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
Diyarbakır'da utandıran görüntü eşi ve çocuğuna yolda şiddet uyguladı
Diyarbakır'da utandıran görüntü eşi ve çocuğuna yolda şiddet uyguladı
Söz 81. bölüm fragmanı
Söz 81. bölüm fragmanı