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Pedofil müzik öğretmenine hapis

Pedofil müzik öğretmenine hapis

İnternet üzerinden çocukların uygunsuz görüntülerini canlı yayınlayan kişiye, bunu izlemek için para gönderen ve yaşadığı Tayland’dan ziyaret için geldiği İngiltere’de havalimanında gözaltına alınan sapık müzik öğretmenine 5 yıl hapis cezası ve yurtdışına çıkış yasağı verildi.

2017’de Tayland’a taşınmadan önce İngiltere’nin Leeds şehrinde ve Malezya’da da müzik öğretmenliği yapan 42 yaşındaki James Alexander, İngiltere’yi ziyaret ettiği sırada 30 Haziran 2018’de Manchester Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı.

İngiliz polisi, Alexader’ın, Filipinler’in Kuzey Mindano bölgesinde yer alan Iligan şehrinden yapılan ve çocukların uygunsuz görüntülerinin yayınlandığı bir canlı yayını izlemek için para transferi yapması sonucu takibe alınıp, daha sonra da gözaltına alındığını duyurdu.

Alexander’ın elektronik cihazlarını inceleyen polis, Ağustos 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında çocukların uygunsuz görüntülerini yayınlayan kişilerin hesabına en az 15 kez para transferi gerçekleştirildiğini belirledi.

Ayrıca, mesajlaşma uygulamalarında, Alexander’ın Filipinler’de bulunan ve küçük yaşta kızları olan bir kadınla Filipinler’deki bir otelde buluşma planları yaptığı belirlendi. Alexander’ın, cep telefonunda çok sayıda çocuğun uygunsuz görüntülerinin bulunduğu belirtildi.
 

Polis yetkilileri, İngiltere’nin Leeds şehrindeki ‘Leeds Ceza Mahkemesi’nde davası görülen Alexander’ın 5 yıl hapis cezası ve yurtdışına çıkış cezası aldığını duyurdu.

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