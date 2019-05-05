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Ailevi konular önemli Balık Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Ailevi konular önemli Balık Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

6-12 Mayıs haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı. Bu hafta biraz daha kendi içinize döndüğünüz haftalardan bir tanesi sevgili Balık ve yükselen Balık’lar.

Bu hafta biraz daha kendi içinize döndüğünüz haftalardan bir tanesi sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Hafta ortasına kadar kendi özelinizde gitmek isteyecek, iş konularını çok fazla kafanıza takmayacaksınız.

Bu aralar algınızın daha çok ailevi konularda olduğunu göreceksiniz. Hafta ortası itibariyle hayatınız biraz daha hareketlenecek. İletişim ayağınızı hızlandıracak, kalıcı işler yapmak için adım atacaksınız.

Çarşamba günü yakın çevrenizdeki insanların hayatında beklenmedik oluşumlar devrede olabilir. Salı ve perşembe günü parasal konularda büyük adımlar atmamaya özen göstermelisiniz. Beklediğiniz bir para fırsatı dönemde elinize geçmeyebilir.

Arkadaşlarınız ve çevrenizle iş yapıyorsanız sakin durmak önemli olacak. Perşembe günü sürtüşme ve sıkıntılar devrede olurken güzel haberler almasını da bileceksiniz. Yakın çevrenizdeki insanlardan göreceğiniz destek yüksek olacak. Hafta sonu sosyal çevrenizden alacağınız destekler daha etkili olabilir. Güzel bir hafta diliyorum.

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