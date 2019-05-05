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Kova Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019 Aşk hayatınız ön planda

Kova Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019 Aşk hayatınız ön planda

Risk almaktan korkmadığınız haftalardan bir tanesi olacak. Diğer taraftan ilişkilerinize de dikkat etmeniz gerekecek.Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı.6-12 Mayıs haftasında Kova burcunu neler bekliyor?

Aşk hayatınız ön planda olarak haftanız başlıyor. Hayata keyif, mutluluk ve eğlence ile bakmak isteyerek başlayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Risk almaktan korkmadığınız haftalardan bir tanesi olacak.

Diğer taraftan ilişkilerinize de dikkat etmeniz gerekecek. İletişim halinde olduğunuz insanlara vereceğiniz sözler ve aldığımız tepkiler salı ve perşembe günü önemli olacak.

Güç çekişmelerine girmemeye özen gösterin. Bazı ilişkilerinizin zedelendiğini görebilirsiniz. Pazartesi günü itibariyle Merkür, Boğa Burcu’na geçecek.

Ev ve aile alanlarınızı gözden geçirmek, konuşmak ve aile büyüklerinizle bir araya gelmek anlamında şanslı olacağınız iki hafta içerisinde olacaksınız. Çarşamba günü değişik bir konu ya da fırsat karşınıza gelebilir. Hafta sonu hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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