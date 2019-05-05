Akrep Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs parasal konulara odaklı olacaksınız

6-12 Mayıs haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı.Özel hayatınızda hiç beklenmedik sürprizler ve fırsatlar çarşamba günü devrede olabilir.

Hafta ilginç konu ve olaylarla başlayacak sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Bu hafta parasal konulara odaklanacağınız haftalardan bir tanesi olacak. Hafta sonuna kadar ki dönemde seyahat ya da kısa vadeli ve uzun vadeli planlarınızın üzerine düşebilirsiniz.

Özel hayatınızda hiç beklenmedik sürprizler ve fırsatlar çarşamba günü devrede olabilir. Bu dönemdeki konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Bu hafta salı ve perşembe günlerine dikkat etmeniz gerekecek.

İlişkilerimiz önem kazanacak. İletişim halinde olduğunuz insanların hayatındaki birtakım sorumluluklar sizin iş yapış tarzınızı etkileyebilir. Onların hayatındaki birtakım sıkıntı ve problemler sizi de etkileyecek. İşten elde edeceğiniz gelirler, günlük hayatınızda istediğiniz sonuçları yaratmak yine perşembe günü devrede olacak. Hafta sonu ikili ilişkiler ve özel hayatınızda aradığınız dengeyi sağlayacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum.