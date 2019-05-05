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Galatasaray derbiye liderlik için çıkıyor

Anadolu Ajansı
Galatasaray derbiye liderlik için çıkıyor

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ı yenmesi durumunda zirveyi devralacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 60 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 

Beşiktaş ise 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgiyle 59 puan elde etti ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada yer buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki maçın skoruna göre lider olma durumu mevcut. Lider Medipol Başakşehir'in deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalmasıyla Galatasaray'a liderlik şansı doğdu. 

Fatih Terim'in öğrencileri, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 63 puana ulaşacak ve Medipol Başakşehir ile puanını eşitleyecek. Ligde 30. hafta itibarıyla 33 averajı bulunan sarı-kırmızılılar, liderliği turuncu-lacivertli ekipten devralacak.

Mitroglou'nun durumu belirsiz
Galatasaray'da dünkü antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 

Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki derbide sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray rekorunu egale etmek için sahada
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinden puanla ayrılması durumunda, sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki son 34 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray, Eylül 1996'da başlayıp, Eylül 1998'de biten 2 yıllık seride evindeki 35 müsabakanın 29'unu kazanırken, 6'sında beraberlik aldı ve mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 30. haftasından bu yana iç sahada 29 galibiyet alırken, 5 karşılaşmada berabere kaldı.

Ligde mağlubiyeti unuttu
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Diagne, Gomis'in rekorunun peşinde
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Beşiktaş filelerini havalandırması durumunda önemli bir rekora ortak olacak.

Ligde Kasımpaşa formasıyla 20, Galatasaray'da ise 8 kez gol sevinci yaşayan Diagne, derbide bir gol daha atması durumunda Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in rekorunu egale edecek.

Bafetimbi Gomis, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 33 lig maçında 29 kez topu filelere göndererek, "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını almıştı.

Muhtemel 11
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Yuto Nagatomo), Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne

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