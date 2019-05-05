İnsan ilişkileri önemli Yay Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

İnsan ilişkilerine odaklanacağınız haftalardan bir tanesi olacak. İş hayatınızda çarşamba günü beklenmedik, ani bir takım oluşumlar devrede olacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 6-12 Mayıs haftasında Yay burcunu neler bekliyor?

İkili ilişkiler ve özel hayatınız ön planda olacak. Bu hafta Ay, İkizler Burcu’nda iken haftaya merhaba diyoruz sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Bu hafta değişik insanlarla bir araya gelebilir, daha fazla göz önünde olabilir ve yalnız kalmak istemeyebilirsiniz.

İnsan ilişkilerine odaklanacağınız haftalardan bir tanesi olacak. İş hayatınızda çarşamba günü beklenmedik, ani bir takım oluşumlar devrede olacak.

Sağlığınızla ilgili konularda da dikkat etmeniz gereken konu ve olaylar çarşamba günü gündeminize yerleşebilir. Salı ve perşembe günleri ise ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Hem çocuğunuzla olan hem de özel hayatınızdaki ilişkinizde sıkıntı ve problemler ortaya çıkabilir.

Perşembe günü hayat sizi zorlarken çeşitli şans ya da fırsatlara da sahip olabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde hayatınızın sizi desteklediğini göreceksiniz. Cumartesi günü önemli olacak. Hem sağlığınızla ilgili konular hem de işle ilgili alanlarda istediğiniz desteği göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.