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Ritmi yüksek bir hafta Oğlak Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

Ritmi yüksek bir hafta Oğlak Burcu Hande Kazanova 6-12 Mayıs 2019

6-12 Mayıs haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı.Salı ve perşembe günleri ev ve aile alanlarınızda sevdiğiniz insanlarla anlaşmak kolay olmayabilir. Kıskançlık ve manipülasyon gibi etkilere perşembe günü dikkat etmelisiniz.

Günlük koşturmalarınızın ritmi yüksek haftalardan bir tanesi olacak sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Yapılması gereken işlerinizi tamamlamanın tam zamanı ve hafta ortasına kadar hayat size gülümseyecek.

Hafta ortasından sonra ise daha çok ortaklı işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Bu hafta pazartesi günü itibariyle Merkür, Boğa Burcu’na geçecek. Aşk hayatınız hareketlenebilir.

Hobilerinizin üzerine düşebilirsiniz. Sportif birtakım faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Salı ve perşembe günleri ev ve aile alanlarınızda sevdiğiniz insanlarla anlaşmak kolay olmayabilir. Kıskançlık ve manipülasyon gibi etkilere perşembe günü dikkat etmelisiniz. Diğer taraftan hiç beklemediğiniz yerlerden göreceğiniz güzel destekler ev ve aile alanlarınıza olumlu yansıyacak. Cumartesi günü özel hayatınızda hoşlandığınız biri varsa ona açılmanın ve onunla hareket etmenin ya da çocuğunuzla beraber yapacağınız işlerde kalıcı sonuçlar elde etmenin karşılığını göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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