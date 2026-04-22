Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi hakkında gözaltı talebi

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanmasıyla süreç derinleşti. Ailenin avukatı Ali Çimen, Handan Sonel’in olaylardan habersiz olamayacağını belirterek kendisi hakkında tutuklama talebiyle suç duyurusunda bulundu. Bu hamle, dosyada delillerin gizlendiği iddiaları kapsamında kamu görevlilerinin aile çevrelerinin de mercek altına alındığını gösteriyor. Karanlıkta kalan vakada yargı süreci yeni bir boyut kazandı.

Tunceli'de 6 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturmasında operasyonlar derinleşiyor.

Gülistan Doku dosyasında dönemin valisi Tuncay Sonel’in tutuklanmasıyla hız kazanan yargı süreci, eşi Handan Sonel’e de sıçradı. Aile avukatı Ali Çimen, Handan Sonel’in olay akışından habersiz kalmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, hakkında gözaltı ve tutuklama talebiyle suç duyurusunda bulundu. Bu gelişme, 2020'den beri süren soruşturmada delillerin karartılması şüphesiyle mülki idareye yönelik hukuki kuşatmanın genişlediğini gösteriyor.

VALİ SONEL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, soruşturma kapsamında dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu tutuklama talebi yazısında, Doku’nun kaybolmasının ardından yaşanan usulsüzlükler ve delillere yönelik müdahaleler şu verilerle yer aldı:

Kamera ve hastane kayıtları: Gülistan Doku’nun kaybolduğu tarihten hemen sonra hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.

SIM kart ve veri müdahalesi: Doku’nun ailesi tarafından yeniden çıkarılan SIM kartın, Valinin talimatıyla adli prosedür dışındaki "yetkisiz" kişilere incelettirildiği ve sosyal medya hesaplarına gizlice girilerek hayati önemdeki verilerin yok edildiği belgelendi.

Sevk yazısında Tuncay Sonel’in; “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLU SAYISI 12’YE ÇIKTI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar aralarında mülki amir, emniyet personeli ve olayla ilişkili sivillerin bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı. Cezaevine gönderilen isimler şunlar:

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven.

ŞÜPHELİ VE KAMU GÖREVLİLERİ LİSTEDE

Tutuklananlar arasında ayrıca Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir de bulunuyor. Soruşturma, Avukat Ali Çimen’in Handan Sonel hakkındaki yeni talebiyle devam ediyor.