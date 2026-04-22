Domenico Tedesco açıkladı! Marco Asensio derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, Konyaspor’a 1-0 kaybedilen maçın ardından “Pozisyonlar ürettik… gol atmanız gerekiyor” sözleriyle karşılaşmayı değerlendirdi. Marco Asensio hakkında ise “Derbiye yetişecektir umarım, ona ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Konyaspor’a uzatmaya giden maçta 1-0 yenilerek kupaya elendi. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, penaltı pozisyonuyla alakalı ise “VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır” dedi.

"GOL ATAMAZSAN SONRAKİ TURA GEÇEMEZSİN"

Maçı değerlendiren Tedesco, “Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu. İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIM DERBİDE ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAK"

Takımın yorulduğuna dikkat çeken Tedesco, “Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi” diye konuştu.

"ASENSIO DERBİYE YETİŞECEK"

İtalyan teknik adam sakatlığı bulunan Marco Asensio’nun Galatasaray derbisine yetişeceğini belirterek, “Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz “ dedi.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tedesco, takımın maça yavaş başlangıç yaptığını, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

"TAKIMIN PROBLEMİ NET POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEMEZDİ"

Tedesco, süre geçtikçe takımın daha iyi bir görüntü sergilediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor. Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için bugün takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi."

İSMAİL YÜKSEK VE GUENDOUZI TERCİHİ

Bugün 4-3-3 oynamaya karar verdiklerini ve İsmail Yüksek'in de süre almasını istediklerini anlatan Tedesco, "Artık ağrı da hissetmiyor. Onu birazcık tekrar aktif hale getirmek istedik derbi maçı öncesi. Çünkü derbi maçı öncesinde bunu yapmasaydık ona hiç süre vermeden derbide ona süre vermek riskli olabilirdi." dedi.

Tedesco, oyuncu tercihlerine ilişkin ise "Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini '8,5' diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman '10' bile oynayabilir. Bence bugün sorun, Talisca'nın ilk 11'de olup olmaması veya sonradan girmesi değil girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememizdi." ifadelerini kullandı.