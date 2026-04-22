Belediye çalışanını öldürdü! 'Pişmanım' dedi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, garajda tüfekle belediye çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı.

Belediyeye ait garajda, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, adliyeye getirildiği sırada bir gazetecinin "Pişman mısın, hedefinde başka birileri de mi vardı?" sorusu üzerine, "Pişmanım, hayır yoktu. Ben Karakeçili Belediye Başkanvekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım. Onurum, şerefim her şeyden önce gelir." dedi.

20 Nisan'da belediyeye ait garajda İ.A'nın tüfekle ateş ettiği Celil Yazıcı, hastanede yaşamını yitirmişti.