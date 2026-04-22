Boşanma krizi Özal ailesini darmadağın etti! Ahmet Özal'ın eşi kanserle savaşıyor

Turgut Özal’ın anma töreninde Ahmet Özal’ın yeni eşiyle görüntülenmesi dikkat çekerken, eski eşi Elvan Özal’la ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. İddiaya göre boşanma süreci sonrası Elvan Özal’ın sağlık sorunları yaşadığı, kanser tedavisi gördüğü belirtilirken, yaşananların Özal ailesi içindeki gerilimi daha da artırdığı öne sürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33. yılında İstanbul Topkapı’daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt’un da aralarında bulunduğu çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Anma töreninde Özal ailesine ilişkin bazı dikkat çeken detaylar da gündeme geldi. Törende Turgut Özal’ın eşi Semra Özal yer almazken, oğlu Efe Özal’ın ise alanda daha geri planda durduğu görüldü.

YENİ EŞİYLE YANINDAYDI

Gazeteci Seyhan Avşar’ın haberine göre, törende Ahmet Özal’ın yanında bulunan kişinin eşi Asuman Özal olduğu öğrenildi.

"BOŞANMAMIZ GEREKİYOR..."

İddiaya göre Ahmet Özal’ın, uzun yıllar evli kaldığı eşi Elvan Özal’ı ekonomik gerekçeler öne sürerek boşanmaya ikna ettiği; Elvan Özal’ın bu gerekçelere inanarak ayrılığı kabul ettiği ve Ahmet Özal’ın kısa süre sonra yeniden evlendiği ileri sürüldü.

BEYNİNDE TÜMOR ÇIKTI

Yaşanan sürecin Elvan Özal’ı derinden etkilediği, beyninde tümor çıktığı ve kanser olduğu iddia edilirken, Elvan Özal’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Avşar'ın aktardığına göre, Özal ailesi içinde bir süredir bazı görüş ayrılıkları yaşanıyor. Aileye yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, bu durumun aile bireyleri arasında mesafeye neden olduğu öne sürüldü.

SEMRA ÖZAL DA TÖRENDE YOKTU

Semra Özal’ın törene katılmama nedeninin ise sağlık kaynaklı olduğu ifade edildi.

AHMET ÖZAL EVLENDİĞİNİ DOĞRULADI

Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Özal ise özel hayatına dair detay vermek istemediğini belirterek evlendiğini doğruladı. Özal ayrıca ailesiyle ilişkilerinin iyi olduğunu ifade etti.