Boşanma krizi Özal ailesini darmadağın etti! Ahmet Özal'ın eşi kanserle savaşıyor

Turgut Özal'ın anma töreninde Ahmet Özal'ın yeni eşiyle görüntülenmesi dikkat çekerken, eski eşi Elvan Özal'la ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. İddiaya göre boşanma süreci sonrası Elvan Özal'ın sağlık sorunları yaşadığı, kanser tedavisi gördüğü belirtilirken, yaşananların Özal ailesi içindeki gerilimi daha da artırdığı öne sürüldü.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33. yılında İstanbul Topkapı’daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt’un da aralarında bulunduğu çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Anma töreninde Özal ailesine ilişkin bazı dikkat çeken detaylar da gündeme geldi. Törende Turgut Özal’ın eşi Semra Özal yer almazken, oğlu Efe Özal’ın ise alanda daha geri planda durduğu görüldü.
YENİ EŞİYLE YANINDAYDI
Gazeteci Seyhan Avşar’ın haberine göre, törende Ahmet Özal’ın yanında bulunan kişinin eşi Asuman Özal olduğu öğrenildi.
"BOŞANMAMIZ GEREKİYOR..."
İddiaya göre Ahmet Özal’ın, uzun yıllar evli kaldığı eşi Elvan Özal’ı ekonomik gerekçeler öne sürerek boşanmaya ikna ettiği; Elvan Özal’ın bu gerekçelere inanarak ayrılığı kabul ettiği ve Ahmet Özal’ın kısa süre sonra yeniden evlendiği ileri sürüldü.
BEYNİNDE TÜMOR ÇIKTI
Yaşanan sürecin Elvan Özal’ı derinden etkilediği, beyninde tümor çıktığı ve kanser olduğu iddia edilirken, Elvan Özal’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Avşar'ın aktardığına göre, Özal ailesi içinde bir süredir bazı görüş ayrılıkları yaşanıyor. Aileye yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, bu durumun aile bireyleri arasında mesafeye neden olduğu öne sürüldü.
SEMRA ÖZAL DA TÖRENDE YOKTU
Semra Özal’ın törene katılmama nedeninin ise sağlık kaynaklı olduğu ifade edildi.
AHMET ÖZAL EVLENDİĞİNİ DOĞRULADI
Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Özal ise özel hayatına dair detay vermek istemediğini belirterek evlendiğini doğruladı. Özal ayrıca ailesiyle ilişkilerinin iyi olduğunu ifade etti.
AHMET ÖZAL KİMDİR, KİMİNLE EVLİ?
3 Aralık 1955'de Ankara'da doğan Ahmet Özal'ın tam adı, "Tevfik Ahmet Özal". Turgut-Semra Özal'ın oğlu olan Ahmet Özal'ın ablası Zeynep, erkek kardeşi Efe Özal. Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra lise ikiden itibaren Amerika'da eğitim aldı, üniversiteyi North Carolina State Üniversitesi'nde okudu. Daha sonra ekonomi konusunda Master yaptı. 1979 yılında iş hayatına atıldı. IMF'de üç yıl çalıştı. Turgut Özal'ın başbakan olarak ilk kabinesini kurduğu 1983-84 yıllarında Türkiye'ye döndü. 1 Mart 1989 tarihinde İsviçre ve Avusturya arasında yer alan Lichtenstein'da faaliyet gösteren Magic Box adıyla Türkiye'nin ilk özel televizyonunu kurdu. 1990 yılında Magic Box, Cem Uzan'ın ortak olmasıyla Star 1 adıyla yayınına devam etti. Ahmet Özal, 1992 yılında Star 1 ortaklığından ayrılarak 4 Ekim 1992 tarihinde Kanal 6'yı kurdu. 1995 yılında Mehmet Ali Ilıcak ile ortak oldu. Kanal 6'yı 1998 yılında Korkmaz Yiğit'e sattı. Kanal birkaç el değiştirdikten sonra 2004 yılında tekrar Ahmet Özal'a geçti. 10 Mayıs 2007 tarihinde kanalı kapattı. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 21. dönem Malatya'dan bağımsız milletvekili oldu. Ahmet Özal, bir süre sonra Mesut Yılmaz'la aralarındaki soğukluk ortadan kalkınca babasının partisi ANAP'a katıldı. Ancak 2003'te hem ANAP'tan hem de siyasetten uzaklaştı. Anavatan Partisi'nin 2009 yılı mahalli seçimlerde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Demokrat Parti Genel Başkanvekili olarak da görev yaptı. Elvan Özal ile evli olan Ahmet Özal'ın iki çocuğu var.