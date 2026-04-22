TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te dünya çocuklarını kabul etti

Anadolu Ajansı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 26 ülkeden gelen dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, "Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor." dedi.

Numan Kurtulmuş, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden gelen dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Törende konuşan Kurtulmuş, TBMM çatısı altında düzenlenen etkinliklere çok sayıda çocuğun katılarak Meclis'e renk kattığını belirtti. "Sizlerin varlığı, bizleri umutlandırıyor." diyen Kurtulmuş, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Kurtulmuş, geleceğe dair ümitlerin yeniden yeşertilmesi için çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek, dünyada çocukların olumsuz ortamlardan etkilendiği dönemin içinden geçildiğini söyledi.

Dünyanın bazı bölgelerinde çocukların yaşadığı sorunları anlatan Kurtulmuş, savaşlar dolayısıyla çok sayıda çocuğun evini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor. Sadece Filistin'de son 3 yıl içerisinde 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. İnsanlık tarihi boyunca çocuklar açısından en zor dönemden geçiliyor." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaşanan dönemin şartları altında gelecek nesiller için önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş adımlarının atıldığı tarih olduğunu anımsattı.

Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya konulan çalışmaları hatırlatan Kurtulmuş, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de kurulmasıyla yeni devletin temellerinin atıldığını ifade etti.

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olduğunun altını çizdi.

"Türkiye olarak üzerinde durduğumuz şey, çocuklara umut vermektir"

Türkiye'ye gelen çocuklardan 23 Nisan'ın neşe ve umudunu kendi ülkelerine taşımalarını isteyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklar için ortaya koymamız gereken temel şey, çocukların geleceğe dair ümitlerinin yeşertilmesi, umutlarının büyütülmesidir. Her türlü olumsuzluğa rağmen Türkiye olarak üzerinde durduğumuz şey, dünyayı omuzlarında taşıyacak olan çocuklara umut vermektir, onlara ümit aşılamaktır, onların daha mutlu olabilmeleri için imkan hazırlamaktır. Savaşlardan bunalmış bir dünyada barışı geliştirecek sözü söylemek, çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağanlardan birisidir. Yeryüzünde bu kadar çok haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda, gençlerimiz, evlatlarımız için adaleti güçlendirmek, adaleti tesis etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz."

Dünyayı daha iyi noktaya getirerek gençlere devretmenin, en büyük sorumlulukları arasında yer aldığına dikkati çeken Kurtulmuş, çocukları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, törende, çeşitli ülkelerden gelen çocuklara hediyeler verdi. Ayrıca çocuklar da Kurtulmuş'a ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti.

Törenin ardından Kurtulmuş, yöresel kıyafetleriyle Meclis'e gelen çocuklarla Şeref Kapısı merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

Programa, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

Doku ailesinin avukatı Gülistan'ın başına gelenleri anlattı! Tuncay Sonel hakkında çarpıcı iddia
Foto Galeri Doku ailesinin avukatı Gülistan'ın başına gelenleri anlattı! Tuncay Sonel hakkında çarpıcı iddia Galeriye Gözat
Yozgat'ta trafik denetimlerinde 3 sürücüye toplam 395 bin lira ceza uygulandı
Serdar Dursun'dan golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara anlamlı hediye
Sivas'ta havan topu mermisi paniği
Aziz İhsan Aktaş davasında 3 sanığa tahliye talebi
AJet'ten çocuklara yüzde 50 indirim kampanyası
MSB'den kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili yeni açıklama!
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs hapsi boyladı!
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi hakkında gözaltı talebi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstanbul ve boğaziçi temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor
Gülistan Doku olayında ismi çıktı! İŞKUR müdürü Özdemir Aktaş görevden alındı!
Boşanma krizi Özal ailesini darmadağın etti! Ahmet Özal'ın eşi kanserle savaşıyor
