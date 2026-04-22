Doku ailesinin avukatı Gülistan'ın başına gelenleri anlattı! Tuncay Sonel hakkında çarpıcı iddia
Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuşan aile avukatı Ali Çimen, dosyada yeni gözaltı ve operasyonların olabileceğini ifade etti. Gülistan'ın başına gelenleri anlatan Çimen'in, tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel için söyledikleri de dikkat çekti.
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yaşanan son gelişmelerin ardından, ailenin avukatı Ali Çimen Erzurum Barosu önünde açıklamalarda bulundu. Dosya kapsamında 12 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin firari olduğunu ve 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlatan Çimen, soruşturmanın yalnızca mevcut şüphelilerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.
Çimen, "Bu dosyada gerçekten de kamuoyunda ve toplumda adalet duygusunu inciten pratikler gerçekleşmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inanç da pekişti" diye konuştu.
"İkinci dalga operasyonu bekliyoruz çünkü..."
Çimen, bir gazetecinin "Yeni gözaltılar olabilir mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "Şüphelilerin, yani faillerin verdiği beyanlar, bazı kişileri işaret ediyor. Orada görev alan dönemin kolluk amirlerinin, onların sorumlu olduğu söyleniyor. Bu yönüyle tabii onların da dosyaya dahil olması lazım. Durumlarını belirten dilekçe vermeleri gerekir.
İkinci dalga operasyonu bekliyoruz çünkü dosyada gerçekten de tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi. Bu yönüyle dosyada görev almış Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın dönemi hariç, diğer dönemde görev yapmış tüm soruşturmacılar şu an şüphe altındadırlar. Yargılanıp aklanmaları gerekir."