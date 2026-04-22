Yozgat'ta trafik denetimlerinde 3 sürücüye toplam 395 bin lira ceza uygulandı

Yozgat'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 sürücüye toplam 395 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye ve araç sahibine 80 bin lira ceza uygulandı.

Boğazlıyan-Yenifaklı kara yolunda ise "dur" ihtarına uymayan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 265 bin lira ceza kesilerek, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sorgun ilçesinde de alkollü olduğu belirlenen bir sürücüye 50 bin lira ceza yazılarak, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

