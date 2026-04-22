İstediği yemek menüde yok diye satırla saldırdı! dehşet bununla da bitmedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde satırla saldırdığı 3 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S, iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ'yi satırla yaraladı.
Zanlı, daha sonra duraktaki arabasının yanında bekleyen taksici K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç'ye saldırdı.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.Y. taburcu edildi, lokanta sahibi A.İ'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.