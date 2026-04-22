Bursa'da istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

Anadolu Ajansı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu, apartmanın bir bölümü ile park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Halitpaşa Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Duvarın çökmesiyle apartmanın bazı daireleri ile park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı, risk altındaki 2 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

