MSB'den kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili yeni açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kazaya ilişkin idari ve teknik süreçlerin titizlikle yürütüldüğü bildiren MSB, helikopter bulunan 5 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın CH-47 Ağır Genel Maksat Helikopteri'nin dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğramasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MSB, helikopterde görevli 5 personelin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti.

TEKNİK SÜREÇ TİTİZLİKLE YÖNETİLİYOR

Olayın ardından arama ekipleri derhâl bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlandığını aktaran MSB, konuya ilişkin idari ve teknik süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

“TEK ORDU, TEK LİBYA”

MSB'nin açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz, Libya’ya yönelik yaklaşımını “Tek Ordu, Tek Libya” anlayışı çerçevesinde sürdürmekte; ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda öncelik, en geniş diyalog ve uzlaşı temelinde sahadaki istikrar, sükûnet ve dengenin korunmasıdır.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verilmekte, Libya’daki tüm taraflarla temas ve iletişim sürdürülmektedir. BM Libya Destek Misyonu liderliğinde, halkın iradesine dayanan, kapsayıcı ve dış müdahalelerden arındırılmış bir siyasi sürecin tesisi desteklenmektedir.

Ayrıca Libya’nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri yürütülmekte; bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personel hem Türkiye’de hem de Libya’daki eğitim merkezlerinde eğitilmiştir. Bununla birlikte mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın imhasına yönelik çalışmalar ile kaçakçılık, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir"

BAKAN GÜLER, MARK RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı.