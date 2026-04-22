Erdoğan talimat verdi! MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin, okullarda alınacak yeni önlemlerin kısa süre içinde kapsamlı şekilde açıklanacağını duyurdu.

Okullarda güvenlik ve eğitim süreçlerine ilişkin yeni adımlar gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, öğrencilerin ve velilerin içini rahatlatacak yeni tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yapılacak düzenlemelerin detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Tekin, kapsamlı açıklamanın Cuma ya da pazartesi günü yapılmasının planlandığını ifade etti.

Bakanlık, hem mevcut uygulamaları hem de yeni dönemde hayata geçirilecek önlemleri detaylandırmaya hazırlanıyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ TALİMATLARI VERDİ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımız ve velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarda eğitim öğretime devam etmesini sağlayabilirler. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi." dedi.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Tekin açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Çok detaylı olarak önümüzdeki dönemde alınması gereken tedbirlerle ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz de bunu böyle ayaküstü değil ama muhtemelen cuma veya pazartesi günü daha kapsamlı bir basın açıklamasıyla hem bugüne kadar yaptıklarımızı hem de bugünden sonra yapacaklarımızı detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağız. Ben tekrar milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız diyorum."