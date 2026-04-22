HABER /  EKONOMİ

Hürmüz krizi sonrası artan akaryakıt fiyatları İngiltere'de enflasyonu hızlandırdı

Hürmüz krizi sonrası artan akaryakıt fiyatları İngiltere'de enflasyonu hızlandırdı

İngiltere'de yıllık enflasyon martta piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,3'e çıkarken Orta Doğu'daki savaş sonrası artan akaryakıt fiyatları enflasyonun hızlanmasında etkili oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon şubattaki yüzde 3 seviyesinden martta yüzde 3,3'e çıktı. Piyasa beklentisi de enflasyonun yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,1 olurken hizmetler enflasyonu yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

Martta aylık enflasyon ise yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyondaki hızlanmanın ağırlıklı olarak artan akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığını bildirdi.

Uçak bileti ve gıda fiyatlarındaki artışın da enflasyona yansıdığını kaydeden Fitzner, giyim ürünleri fiyatlarındaki düşüşün ise kısmen dengeleyici rol oynadığını ifade etti.

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja ise enflasyon rakamlarına ilişkin paylaştığı notta, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyonu hızlandırdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki yol belirsizliğini koruyor. Savaşın ikinci tur etkilerinin ortaya çıkma ihtimali konusunda iyimserliğimizi sürdürsek de dolaylı etkiler endişe verici olmaya devam ediyor. Tüketicilerin karşı karşıya kalacağı tek sorun daha yüksek enerji fiyatları değil. Gıda fiyatlarının artması muhtemel. Artan taşımacılık maliyetleri de temel mal fiyatlarını yukarı itebilir. Plastik fiyatlarındaki yükseliş de enflasyon ivmesine katkıda bulunabilir. Yıl genelinde enflasyonun yüzde 3'ün biraz üzerinde seyretmesini beklesek de tahminlerimiz açısından yukarı yönlü bazı risklerin hala mevcut olduğunu düşünüyoruz."

