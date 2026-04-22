Aziz İhsan Aktaş davasında 3 sanığa tahliye talebi

200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalaasını açıklayıp 3 sanık için tahliye talebinde bulundu.

Aziz İhsan Aktaş davasında bugün 22. duruşma görülüyor. 7 CHP'li belediye başkanının yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalaasını açıkladı.

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE TALEBİ

Savcılık mütalaasında sanıklardan Çağdaş Ateşçi, Gülşah Ocak, Ferit Tutşi’nin tahliyeleri diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.

Mal varlığı tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerin ise reddedilmesi istendi.

Aziz İhsan Aktaş davasının bugünkü bölümünde sanık avukatlarının söz verilmesi tamamlandığı takdirde de mahkemenin tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor.

DOKUZ İSİM TAHLİYE EDİLMİŞTİ

200 sanıklı davanın yedinci celsesinde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dokuz ismi tahliye etmişti.

Bu isimler arasında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI

Geçen yıl en çok gündemde olan konulardan biri de Aziz İhsan Aktaş suç örgütüydü. Özellikle de Aktaş'ın iddiaları sonrası CHP'li birçok belediyeye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda sonucunda tutuklanan isimler oldu.

Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, birçok iddia ileri sürdü.

Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Aktaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhale süreçlerinin organize edildiği iddialarına yönelik 10 ay sonra dava açıldı.

İSTENEN CEZALAR

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.