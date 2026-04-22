Aziz İhsan Aktaş davasında savcı 3 kişi için tahliye istedi işte o isimler

Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı 3 kişinin tahliye edilmesini istedi. Mahkeme kararı görüşmek için ara verdi. Savcının tahliyesini istediği isimler, Gülşah Ocak, Ferit Tutşi ve Çağdaş Ateşci oldu.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla açılan dev davanın ikinci duruşması hareketli geçiyor. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın bugünkü oturumunda savcılık mütalaası açıklandı.

*Ara karar öncesi söz alan duruşma savcısı tutuklu sanıklar Gülşah Ocak, Ferit Tutşi ve Çağdaş Ateşçi’nin mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliye edilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklamak üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Mahkemenin savcının talebine uyup uymayacağı merakla bekleniyor.

1 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Savcı ayrıca, savunması henüz alınamayan sanık Mehmet Sağır için ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savunmaları alınan ve duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunan sanıkların taleplerinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.



Mağdurun katılma talebinin kabul edilmesini isteyen savcı, tanık dinlenmesi, dosyanın ayrılması (tefrik), mal varlığına ilişkin tedbirlerin kaldırılması ve dosyaların birleştirilmesi taleplerinin ise reddedilmesini talep etti.



Tutuklu diğer sanıklar yönünden ise savcı, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut bulgular bulunduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istediği ifade edildi.

"HAYALİ MERCEDES" KAVGASI

Savcının mütalaasından hemen önce, duruşma salonunda tanık beyanları sırasında tansiyon oldukça yükselmişti. Tanık kürsüsüne çıkan Necati Tosun’un, Aziz İhsan Aktaş’ın kendisine 10 milyon TL verdiğini ve bu paranın "Mercedes marka bir araç alımı" ile Kadir Aydar’a yönelik olduğunu iddia etmesi salonu karıştırmıştı.

Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tanığa "Yalan söylüyorsun!" diyerek tepki gösterirken, avukat Gamze Toraman ise iddia edilen Mercedes marka aracın 31 Temmuz tarihi itibarıyla şirketin envanterinde dahi bulunmadığını, ortada "hayali bir araç" olduğunu savunmuştu. Avukat Toraman, Aziz İhsan Aktaş'ın ilk emniyet ifadesinde 10 milyon TL'den hiç bahsetmediğini hatırlatarak, tanık Necati Tosun hakkında "yalan tanıklık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını mahkeme heyetine beyan etmişti. Çıkan tartışmalar üzerine mahkeme başkanı araya girerek salonu sakinleştirmeye çalışmıştı.

12 MAĞDUR ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

İkinci duruşmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de dosyada "mağdur" sıfatıyla yer alan isimlerin tutumu oldu. Duruşmaya katılarak mahkeme heyeti önünde söz alan 12 ayrı mağdur, sanıklar hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve "şikayetçi olmadıklarını" beyan ettiler.

İlk duruşması 27 Ocak'ta 33 tutuklu sanıkla başlayan yargılamada, daha önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu toplam 17 kişi tahliye edilmişti. Duruşmayı izlemek ve arkadaşlarına destek vermek üzere bugün Silivri'ye gelen Zeydan Karalar da süreci yakından takip ediyor. Mahkemenin vereceği ara kararla birlikte, davadaki tutuklu sayısının 14'e inip inmeyeceği netleşecek.