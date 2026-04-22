Her markette ürün satışı yapılıyordu! Nut Master'ın da üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye genelinde birçok markette ürünleri satılan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda hakkında mahkeme 3 ay süreyle geçici konkordato kararı verdi. Nut Master markasının üreticisi olan şirket ve sahipleri de sürece dahil edilirken, alacaklılara karara itiraz etmeleri için 7 gün süre tanındı.

Türkiye genelinde birçok markette ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda hakkında geçici konkordato kararı verildi. Fatsa 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla şirketlere 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı.

NUT MASTER MARKASININ ÜRETİCİSİ DE KAPSAMDA

Mahkeme kararı gereğince, Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması ve yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi konkordato sürecine alındı. 14 yıllık geçmişe sahip şirketin sermayesinin 51 milyon lira seviyesinde olduğu belirtildi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ DE KONKORDATOYA DAHİL EDİLDİ

Konkordato kararına DKC Grup Gıda’nın yanı sıra Bolaman Park Gıda Ürünleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirket sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da dahil edildi. Tüm taraflar için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti uygulanacak.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararında alacaklılara da uyarı yapıldı. Buna göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte sunabilecek. Bu kapsamda mahkemeden konkordato talebinin reddi istenebilecek.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Verilen geçici mühlet süresi boyunca şirketlerin mali durumu ve borç yapılandırma süreci yakından izlenecek.

İran müzakere için tek bir şart sundu, resti çekti! Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere için tek bir şart sundu, resti çekti! Çatışmalar başlarsa...
Fenerbahçe'den TFF'ye yazı! 'Galatasaray kabul ederse derbide olacak"
Fenerbahçe'den TFF'ye yazı! 'Galatasaray kabul ederse derbide olacak"
Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde
Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı! Sürpriz var mı ekonomistlerin beklentisi
Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı! Sürpriz var mı ekonomistlerin beklentisi
14 yıllık şirket konkordato talep etti
14 yıllık şirket konkordato talep etti
Fenerbahçe kupaya veda etti, Rıdvan Dilmen verdi veriştirdi: Böyle şey olur mu?
Fenerbahçe kupaya veda etti, Rıdvan Dilmen verdi veriştirdi: Böyle şey olur mu?
24 Nisan’da okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
24 Nisan’da okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
İran'da 'casus' avı: Bir kişi idam edildi
İran'da 'casus' avı: Bir kişi idam edildi
BM’den İran-ABD ateşkesinin uzatılmasına destek
BM’den İran-ABD ateşkesinin uzatılmasına destek
Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza!
Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza!
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak