AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı, bu saatlere dikkat

İstanbul’da bugün soğuk ve yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklık gün içinde 9-11 derece aralığında seyredecek, akşam 10, gece 8 dereceye inecek. Poyrazın 15-45 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Yağışın metrekareye 10-25 kilogram olması bekleniyor.

Abone ol

İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. AKOM’un yayımladığı hava tahminine göre kent genelinde gün boyunca aralıklarla yağmur görülecek. Sabah saatlerinde 9 derece civarında seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 11 dereceye kadar yükselmesi, akşam 10, gece ise 8 derece seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Nem oranının gün içinde 80 ila 95 aralığında olması öngörülürken, rüzgarın poyraz yönünden sert ve zaman zaman kuvvetli, saatte 15 ila 45 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Günlük yağış miktarının metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 12 derece seviyesinde bulunuyor.

AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Cuma gününe kadar aralıklarla yağış geçişlerinin sürmesi, hava sıcaklıklarının 12-16 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Haftalık tahmine göre perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve yağış beklenmeyecek. Cuma günü parçalı bulutlu havayla birlikte aralıklı yağmur görülecek. Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu hava öne çıkarken, pazar günü akşam saatlerinde yağış geçişi bekleniyor. Haftanın ilk günü az bulutlu ve açık bir hava öngörülürken, salı günü parçalı bulutlu hava etkili olacak.