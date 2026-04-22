Akça Lojistik'te günlük 300 bin veri kaydı aktarımı

Lojistikte veri, yeni nesil stratejik kaynak olarak operasyonların merkezine yerleşiyor. Akca Lojistik’in entegrasyon katmanlarına günlük yaklaşık 300 bin veri kaydı aktarılırken, 1500’den fazla aktif cihaz üzerinden kesintisiz veri akışı sağlanıyor.

Abone ol

Lojistikte artık yalnızca yükler değil, veriler de hareket halinde. Dijitalleşmenin hız kazandığı yeni dönemde, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen kritik unsurlardan biri; taşınan ürün kadar o ürünün ürettiği veriyi ne kadar doğru yönettiği oluyor.

Akca Lojistik, datayı operasyonlarının merkezine yerleştirerek, süreçlerini yalnızca fiziksel hareket üzerinden değil, veri odaklı akıl ve öngörüyle yönetiyor.

Akca Lojistik, operasyonlarından elde ettiği veriyi anlamlandırarak; planlama, kaynak yönetimi ve süreç optimizasyonunda somut aksiyonlara dönüştürüyor. Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, “Lojistikte artık sadece fiziksel hareketi değil, bu hareketin ürettiği veriyi de yönetmeniz gerekiyor. Operasyonların her aşamasında oluşan veriler, süreçlere dair çok önemli sinyaller veriyor. Bu noktada, bu sinyalleri doğru okuyup anlamlandırmak ve karar mekanizmalarının bir parçası haline getirebilmek kritik hale geliyor. Biz de süreçlerimizde üretilen verileri, operasyonlarımızın merkezine yerleştirerek hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, veri güvenliği ve gizliliğini tüm süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara uyumlu hareket ediyor, gerekli durumlarda verileri anonimleştirerek güvenli şekilde işliyoruz.” dedi.

Lojistikte veri, güvenlik ve yapay zeka odaklı dönüşüm

Akca Teknoloji çatısı altında yürütülen çalışmalar, şirketin teknoloji odaklı dönüşümünün altyapısını oluşturuyor. Şirketin entegrasyon katmanlarına günlük yaklaşık 300 bin veri kaydı aktarılırken, 1500’den fazla aktif cihaz üzerinden kesintisiz veri akışı sağlanıyor. Elde edilen bu veri, yapay zeka, mühendislik ve ileri analitik çözümlerle işlenerek operasyonel verimliliğe dönüştürülüyor.

Şirket bünyesinde sürekli izleme, log analizi ve sıkı erişim kontrolleri sayesinde riskler oluşmadan bertaraf ediliyor. Erken uyarı sistemleri ile olası güvenlik olaylarına müdahale süresi önemli ölçüde kısaltarak operasyonel güvenlik üst düzeye çıkartılıyor.

Veri analitiğinin operasyonel katkısına dikkat çeken Enes Akça; “Talep tahminleme, rota optimizasyonu ve kaynak planlama süreçlerinde kullandığımız veri analitiği ve mühendislik çözümleri sayesinde taşıma süreçlerimizde yaklaşık %10 seviyesinde bir iyileşme sağladık. Bu da yakıt tüketimi ve karbon salınımının azalmasına doğrudan katkı sundu. Toplama operasyonlarımızda ise %8 verimlilik artışı elde ettik. Bu çalışmaların çıktıları da müşterilerimize daha kesintisiz hizmet ve operasyonel süreklilik olarak yansıyor.” diye konuştu.

Akça, önümüzdeki dönemde bilgi güvenliği yatırımlarını daha ileri taşımayı planladıklarını belirterek, bağımsız izleme ve müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla 7/24 izlenen ve AI destekli bir altyapının devreye alınmasının planlandığını ifade etti.