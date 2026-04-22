Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Uşak'ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."