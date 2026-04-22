Garanti BBVA ve MASFED'den ikinci el taşıt finansmanında işbirliği

Garanti BBVA, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MAFSED) ile yaptığı işbirliği kapsamında, federasyona bağlı yaklaşık 100 bin ikinci el motorlu araç satıcısına yönelik finansman çözümleri sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomotiv sektöründe tüketicilerin anlık, kolay ve şubeye gitmeden tamamlanabilen finansman çözümlerine talebi artarken, ikinci el otomobil satışı açısından da nakit akışını güçlendiren ve satış süreçlerini hızlandıran çözümler öne çıkıyor. Bu doğrultuda Garanti BBVA, MASFED ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, federasyona bağlı 100 bin kadar ikinci el motorlu araç satıcısına özel finansman çözümleri sunmaya başladı.

İşbirliğiyle birlikte sunulan ikinci el dijital taşıt kredisi ile hızlı limit ve anında kredi imkanları sayesinde, müşteriler bayiden hiç çıkmadan kredi süreçlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor.

Garanti BBVA'nın güçlü finansal altyapısı ve gelişmiş dijital bankacılık çözümleriyle desteklenen bu özel ikinci el taşıt finansman modeli, hem müşteri deneyimini iyileştiriyor hem de MASFED'e bağlı ikinci el motorlu araç satıcılarının satış süreçlerine hız kazandırarak operasyonel verimliliği artırıyor.

"Sektörde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, taşıt finansmanında kullanıcı beklentilerinin hız, kolaylık ve dijital deneyim ekseninde yeniden şekillendiğini belirtti.

Kendilerinin de bu dönüşümü yakından takip ederek, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu finansmana doğru anda ve doğru kanaldan ulaşabilmelerini sağladıklarını aktaran Öztopçu, "MASFED ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, ikinci el satışlar yapan bayilerde anında kredi ve ikinci el dijital taşıt kredisi çözümlerimizle süreçleri sadeleştiriyor, müşterilerimize kesintisiz bir deneyim sunuyoruz. Aynı zamanda ikinci el motorlu araç satıcılarının iş süreçlerini destekleyerek sektörde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç da işbirliğinin hem sektöre hem de ikinci el araç satışlarına kolaylık sağlayacağı noktasından hareketle, tüketicilere artılar getireceğini ve işbirliğinin başka konularda da avantajlar yaratacağına inandığını belirtti.

Anlaşma kapsamında sağlanan avantajlardan, MASFED'e bağlı yetki belgesi sahibi yaklaşık 100 bin motorlu araç satıcısının faydalanabildiğini vurgulayan Erkoç, isteyenin yetki belgesi sahibi işletmelerin bir tuşla stok finansmanına ulaşabildiğini kaydetti.