CW Enerji lityum tabanlı batarya depolama sistemleriyle gücünü artırıyor

CW Enerji, geliştirdiği lityum tabanlı batarya enerji depolama sistemleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendirerek farklı sektörlere yüksek verimlilik ve maliyet avantajı sunan entegre çözümler sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji ileri teknolojiye sahip çözümleriyle enerji üretim ve tüketim süreçlerinde verimliliği artırmayı ve kullanıcıların maliyetlerini optimize etmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, enerji depolama teknolojilerinin yenilenebilir enerji yatırımlarının en kritik tamamlayıcı unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Geliştirdikleri lityum tabanlı batarya enerji depolama sistemleriyle sektörde sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ettiklerini belirten Sarvan, "Gelişen teknolojiyi oldukça yakından takip ediyoruz ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde günümüzün ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlıyoruz. Lityum batarya alanındaki çalışmalarımızı da bu çerçevede hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sarvan, bu sistemlerin enerjinin daha verimli kullanımını sağlarken kullanıcılar için de ciddi maliyet avantajları sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Lityum bataryalar, geleneksel enerji depolama çözümlerine kıyasla daha uzun ömürlü, daha kompakt ve daha yüksek verimlidir. Bu özellikleri sayesinde hem endüstriyel araçlarda hem de ticari ve konut projelerinde güvenle kullanılabiliyor. Bu çözümler yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bakım ve işletme maliyetlerini de azaltıyor."

CW Enerji'nin enerji depolama sistemlerinin gelişmiş yazılım altyapısı sayesinde uzaktan izleme ve akıllı enerji yönetimi imkanı sunduğunu belirten Sarvan, kullanıcıların batarya performansını anlık takip edebildiğini, tüketimi analiz ederek gerektiğinde uzaktan müdahale edebildiğini ifade etti.

Sarvan, bu sayede operasyonel kolaylık ve yüksek verimlilik sağlandığını, dijital altyapıyla enerji süreçlerinin daha şeffaf ve kontrol edilebilir hale geldiğini belirtti.

Forklift, manlift ve golf araçları gibi elektrikli araçlara yönelik geliştirdikleri lityum batarya çözümlerinin uzun çalışma süresi, hızlı şarj ve yüksek performans sunduğunun altını çizen Sarvan, kurşun-asit bataryalara kıyasla daha hafif ve düşük bakım gerektiren bu sistemlerin işletme maliyetlerini azalttığını kaydetti.

Sarvan, enerji depolama teknolojilerinin enerji dönüşümünde kritik rol oynadığını ifade ederek, lityum bataryalarla temiz enerjinin daha etkin kullanımına katkı sunduklarını, düşük maliyetli ve sürdürülebilir çözümler için Ar-Ge yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Muhabir:Hümeyra Ayaz