BIST 14.394
DOLAR 44,92
EURO 52,77
ALTIN 6.870,95
HABER /  SPOR

Serdar Dursun'dan golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara anlamlı hediye

Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Göztepe maçında attığı penaltı golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden 9 yaşındaki taraftara dijital kamera hediye etti.

Abone ol

Kocaelispor taraftarı 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ertuğrul Sert, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında, Serdar Dursun’un 90+8. dakikada penaltıdan attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydetti.

Bu anların başka bir taraftar tarafından sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Dursun, paylaşımı alıntılayarak, "Salı akşamı tesise gel kardeşim, beni bul" notunu paylaştı.

Serdar Dursun'dan golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara anlamlı hediye - Resim: 0

Kocaelispor Kulübünün girişimiyle ulaşılan minik taraftarın okulunu ziyaret eden Serdar Dursun, Sert’e dijital kamera hediye etti.

Sert, ligin 31. haftasında deplasmanda oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren takımın antrenmanını da ziyaret etti. Futbolcular ve teknik direktör Selçuk İnan ile yeni kamerasıyla fotoğraf çekilen Sert, antrenman boyunca görüntü aldı.

Serdar Dursun'dan golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara anlamlı hediye - Resim: 1

Antrenmanda minik taraftarla bir araya gelen Dursun, gazetecilere, Ertuğrul Sert, tesise gelmeden önce onu okulunda ziyaret ederek sürpriz yaptıklarını söyledi.

Dursun, ailesiyle konuştuktan sonra telefon yerine kamera almaya karar verdiklerini belirterek, "Kamerayla bundan sonra bol bol kayıt yapabilir. Benim ve Kocaelispor'un gollerini çeker. İleride belki kameraman bile olabilir. Ertuğrul'u inşallah mutlu etmişizdir. Sonraki maçta kendisi stadyumda misafirimiz olacak. Böyle değerli gençlerimiz olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
