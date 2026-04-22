AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstanbul ve boğaziçi temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Yasin Demirtürk'ün koleksiyonundan seçilen ve İstanbul'un 1960'lı yıllardaki manzarasını hipergerçekçi teknikle yansıtan 40 eserin bulunduğu "İstanbul ve Boğaziçi" temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Helin Görgül, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bunun yanı sıra sergi de açmak istedik. İstanbul ve Boğaziçi temalı bir sergi tercih ettik ve il başkanlığımızda açılan ilk sergi olması itibarıyla da bizim için ayrı önemi var. Bu salon aslında hep siyasi toplantıların yapıldığı, misafirlerimizi ağırladığımız bir salon. İlk defa bu vesileyle bir sergiye ev sahipliği yapmış oluyor." dedi.

Sergideki eserlere ve seçkinin hazırlanmasına dair bilgi veren Görgül, toplumun ruhunu inşa eden en temel unsurlardan birinin kültür ve sanat olduğuna inandıklarını, bu anlayışla çalışmaları yalnızca etkinlik üretmekle sınırlı görmediklerini söyledi.

"İstanbul'un kültür sanat iklimine katkı sunmaya çalışıyoruz"

Görgül, bilinç, estetik duyarlılık ve bir medeniyet perspektifi inşa etmeye gayret ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerin ve kadınların kültür ve sanatla daha güçlü bağlar kurmasını önemsiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki sanatla temas eden bir genç, kendisini daha doğru ifade eder, dünyayı daha derinlikli okur ve yaşadığı topluma daha güçlü katkılar sunar. Bu doğrultuda sergiler, söyleşiler, okuma grupları ve dijital içerik üretimleriyle İstanbul'un kültür sanat iklimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Gelenekten beslenen ama bugünün dilini yakalayan bir anlayışla sanatın her dalında nitelikli çalışmalar ortaya koymayı hedefliyoruz."

Kültür ve sanatı sadece bir faaliyet olarak görmediklerini vurgulayan Görgül, "Biz kültür ve sanat alanında var olmayı Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İl Başkanımız Abdullah Özdemir'in öncülüğünde bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Bu sorumluluğu taşıyarak, daha bilinçli, daha estetik ve daha güçlü bir toplum inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"İstanbul'un tüm güzelliklerini bu sergide görelim istedik"

Koleksiyoner Yasin Demirtürk ise seçkiyi oluştururken İstanbul'un en görkemli ve nitelikli resimlerini bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Koleksiyonunda yer alan 40 tablonun tamamının tuval üzerine yağlı boya olduğunu belirten Demirtürk, "İstanbul'un tüm güzelliklerini bu sergide görelim istedik. Bu kadim şehrin o kadar çok resmi var ki. Dünyada bu kadar resmi olan bir yer daha var mı bilmiyorum. Bunların hepsini gösterelim istedik." şeklinde konuştu.

Demirtürk, sergide Murat Ersin, Ahmet Muhterem Oma, Türker Güneşoğlu, Faysal Çakmaz, Atalay Köseoğlu, Bülent Kılıç ve Remzi Taşkıran'ın eserlerinin görülebileceğine işaret ederek, "Bu güzel sergiyi görmeleri için herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Sergideki tabloların İstanbul'un en güzel resimleri olmasını istediklerini kaydeden koleksiyoner Demirtürk, "Tamamı tuval üzerinde yağlı boya tablo. Hipergerçeklik diyoruz biz. Gerçekle birebir çalışmalar. Yani burada çok detaylı resimler görebilirsiniz. Özellikle Murat Ersin hocamızın eserleri, incelediğinizde sizi bambaşka bir aleme götürüyor. Sanat ruha hitap eder, bu gerçek. Bunu anlamak ve yaşamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.