Bulls Yatırım Holding filo kiralama şirketi Escar'ı satın aldı

Bulls Yatırım Holding, sürdürülebilir büyüme ve stratejik yatırım vizyonu doğrultusunda, filo kiralama sektörünün öncü ve köklü ismi Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş’nin %77,62 hissesini 142 milyon dolarlık bir yatırımla bünyesine kattığını duyurdu.

25 yıldır sektörde fark yaratan çözüm odaklı hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren Escar, bu ortaklıkla birlikte büyüme yolculuğuna Bulls Yatırım Holding’in finansal gücü ve stratejik desteğiyle devam edecek olup Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması sonrasında devir işlemi gerçekleşecek.

Escar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapan Nora Karakaş ise söz konusu devir işlemi sonrasında %2 oranındaki hisse sahipliğini korumaya devam edecek.

Sektörün öncü isimleri güçlerini birleştirdi

2001 yılında filo kiralama dünyasına adım atan Escar, sadece araç kiralama değil, ‘Fleet Excellence’ (filo mükemmelliği) felsefesiyle müşterilerine çözüm ortaklığı sunuyor. Sektörde %90’ın üzerindeki sözleşme yenileme oranıyla benzersiz bir müşteri sadakatine sahip olan şirket, ihtiyaçları doğru anlama ve hızlı çözüm üretme becerisiyle tanınıyor. Bulls Yatırım Holding ise ‘Vizyoner yatırımlara cesaret, sermaye ve strateji sağlama’ misyonuyla, yatırım yaptığı şirketleri Türkiye ekonomisine katkı sağlayan değerler haline getirmeyi hedefliyor.

Kemal Akkaya: "Yalnızca finansal kaynak değil, gelecek inşa ediyoruz"

Satınalma hakkında değerlendirmelerde bulunan Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, bu yatırımın holdingin "değer yaratma" felsefesinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Akkaya, görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Bulls Yatırım Holding olarak bizim için bir yatırım, yalnızca bugünün değil, yarının da kazanımıdır. Değer yaratmak bizim öncü felsefemizdir ve bu doğrultuda sektörünün köklü firması olan Escar ile güçlerimizi birleştirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Biz sadece finansal bir kaynak sunmakla kalmıyor; sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Escar'ın 25 yıllık tecrübesi ve %90'ı aşan müşteri sadakati, bizim çözüm ortaklığı sunma vizyonumuzla mükemmel bir uyum sergiliyor. Bu 142 milyon dolarlık yatırım, sadece iki kurumun birleşmesi değil, sektörde yenilikçi çözümler ve ileriye dönük bakış açısıyla fark yaratma kararlılığımızın bir göstergesidir."

Sürdürülebilir büyüme hedefi

Bulls Yatırım Holding’in, bünyesindeki Link Bilgisayar, Ufuk Yatırım, Bulls Menkul, Dünya Holding ve Bulls Girişim Sermayesi gibi güçlü iştiraklerin yanına Escar’ı da ekleyerek portföyünü çeşitlendirdiğine değinen Kemal Akkaya, “Bu ortaklığın, her iki kurumun da uzun vadeli değer üretme ve toplumsal katkı sağlama prensiplerini pekiştireceğini düşünüyoruz. Escar, Bulls Yatırım Holding çatısı altında, ‘standardizasyon ve hızlı çözüm’ yeteneğini küresel standartlarla buluşturmaya devam edecektir” dedi.