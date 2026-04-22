Gülistan Doku olayında ismi çıktı! İŞKUR müdürü Özdemir Aktaş görevden alındı!

Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Gülistan'ın kardeşi Aygül Doku’nun daha önce yayımlanan videosunda adını verdiği İŞKUR Müdürü Özdemir Aktaş görevden alındı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’nun paylaştığı sarsıcı iddialar karşılık buldu. Videoda adı geçen ve soruşturmanın kilit isimleriyle olan yakınlığına dikkat çekilen dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevden alındı.

"DURMAYACAĞIZ"

Görevden alma kararının ardından kısa bir değerlendirme yapan abla Aygül Doku, "Yıllardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her görevden alma, her tutuklama bizi kardeşimin akıbetine bir adım daha yaklaştırıyor. Biz sadece gerçekleri ve Gülistan’ı istiyoruz" dedi.

AYSEL DOKU NE DEMİŞTİ?

TV100'de yer alan habere göre Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku 2021 yılında çektiği videoda şöyle diyordu;

-"Bakın ben tam 700 gündür kız kardeşimin nerede olduğunu bilmiyorum.

-Sen değil miydin Özdemir Aktaş 'Senin kardeşin intihar etti, Tuncay Sonel'e güven, kız kardeşinin bedenini verecek" diyen?"

ESKİ VALİ TUTUKLANDI

Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.Tuncay Sonel’in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeden ilginç detaylar ortaya çıktı.

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri olan Gülistan Doku’ya ait sim kartın neden adli birimlere teslim edilmediği sorusuna Sonel, "hız kazanmak" savunmasıyla cevap verdi. Sonel, ifadesinde, "Valilik binasından çıkarken Aygül Doku’yu ağlarken gördüm. Bana 'Sayın Valim bir sim kart var, savcıya ulaşamıyorum, almıyorlar' dedi. Ben de insani mülahazalarla aldım. Arama kurtarma yoğun devam ettiği için konum bilgisine hızlıca bakılması amacıyla, Ankara’da teknik bilgisine güvendiğim Gökhan komisere gönderdim" dedi.