Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-Alanyaspor maçını ise Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Samsunspor - Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Samsunspor ile Trabzonspor arasında saat 18.45’te Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN!

Beşiktaş’ın Alanyaspor ile sahasında saat 20.45’te oynayacağı müsabakayı ise Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İngiltere'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İngiltere'yi ziyaret edecek
Allianz Türkiye, 7. Entegre Raporu'nu yayımladı
Allianz Türkiye, 7. Entegre Raporu'nu yayımladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te dünya çocuklarını kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te dünya çocuklarını kabul etti
Yozgat'ta trafik denetimlerinde 3 sürücüye toplam 395 bin lira ceza uygulandı
Yozgat'ta trafik denetimlerinde 3 sürücüye toplam 395 bin lira ceza uygulandı
Serdar Dursun'dan golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara anlamlı hediye
Serdar Dursun'dan golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara anlamlı hediye
Sivas'ta havan topu mermisi paniği
Sivas'ta havan topu mermisi paniği
Aziz İhsan Aktaş davasında 3 sanığa tahliye talebi
Aziz İhsan Aktaş davasında 3 sanığa tahliye talebi
AJet'ten çocuklara yüzde 50 indirim kampanyası
AJet'ten çocuklara yüzde 50 indirim kampanyası
MSB'den kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili yeni açıklama!
MSB'den kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili yeni açıklama!
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs hapsi boyladı!
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs hapsi boyladı!