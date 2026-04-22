Allianz Türkiye, 7. Entegre Raporu'nu yayımladı

Allianz Türkiye, finansal performansını çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) odaklı çalışmalarıyla bütünleştirdiği 7. Entegre Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'da başladığı entegre raporlama yolculuğuna kesintisiz devam eden Allianz Türkiye, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunu da içeren yeni çalışmada stratejik hedeflerini ve paydaşları için oluşturduğu değeri ortaya koyuyor.

Allianz Sigorta AŞ, Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ ve Beykoz Gayrimenkul Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin 2025 yılı konsolide performansının paylaşıldığı rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi çerçevesi, Küresel Raporlama Girişimi Standartları ve TSRS ile uyumlu şekilde hazırlandı.

Bağımsız dış denetimden geçen raporda, şirketin iklim kriziyle mücadeleden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar geniş bir yelpazedeki performansı yer alıyor.

Allianz Türkiye, bu yılki raporunda paydaşlarıyla sürdürdüğü "değer yaratma" yolculuğunu daha somut çıktılara dönüştürerek rapor içeriğini zenginleştirdi.

Bu kapsamda geçen yıl gerçekleştirilen geniş kapsamlı paydaş diyaloğuna ilişkin özel bir bölüm de rapora eklendi. Paydaşlardan alınan geri bildirimler detaylıca analiz edilerek, bu beklentilere karşılık Allianz Türkiye tarafından geliştirilen stratejik aksiyonlar da rapora dahil edildi.

Raporun görsel anlatımında da bu yıl farklı yaş gruplarını ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden insan figürlerinden oluşan yeni tasarımlar yer aldı. Görsel dönüşümle Allianz Türkiye'nin kapsayıcılık ilkesinin raporun tasarım diline yansıtılması hedeflendi.

Allianz Türkiye'nin raporlama alanındaki başarısı uluslararası standartlarla olduğu kadar, aldığı prestijli ödüllerle de tescillendi.

Şirket, geçen yıl yayımlanan entegre raporuyla Entegre Raporlama Derneği Türkiye tarafından Türkiye'de ilk kez verilen "ERTA Entegre Raporlama Ödülleri" kapsamında "Değer Yaratma ve Tasarım" kategorilerinde iki ödüle layık görüldü. Şirket bu yılki raporunu da aynı standartlar ve sürdürülebilir gelecek vizyonuyla hazırladı.

Allianz Türkiye'nin 2025 Entegre Raporu'nun tamamına şirketin internet adresinden ulaşılabiliyor.

"Güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, entegre raporlama yolculuklarının 7. yılında, sürdürülebilirliği sadece bir proje veya beyan olarak değil, işlerinin kendisi olarak gördüklerini belirtti.

Gürkan, bu yıl da paydaşlarıyla kurdukları diyalogların ve aldıkları geri bildirimlerin, şeffaflık vizyonlarını bir adım daha ileri taşımalarına rehberlik ettiğini vurgulayarak, "Aldığımız kıymetli ödüllerin de verdiği motivasyonla ekosistemimize ilham vermeye, kalıcı değer yaratmaya ve herkes için daha güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.