ULUSKON Genel Başkanı Atasoy’dan 23 Nisan mesajı

ULUSKON Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan’ın milli egemenliğin millete emanet edildiği ve çocuklara armağan edilen çok özel bir gün olduğunu belirten Atasoy, bu anlamlı bayramın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ve geleceğe verdiği değerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Atasoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin ve umudun simgesidir. Çocuklarımızın barış içinde, iyi eğitim alarak ve güçlü değerlerle yetişmesi, daha güçlü bir Türkiye’nin teminatıdır.”

Atasoy, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş mücadelesi kahramanlarını saygı ve minnetle andığını belirterek tüm çocukların bayramını kutladı.

