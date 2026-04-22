CHP'li Ali Mahir Başarır'dan iğrenç yanıt! Eşi üzerinden dediği lafa bakın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyada atışmaya girdiği gazeteci Zihni Çakır'a verdiği iğrenç yanıtla şoke etti. Zihni Çakır'ın eleştirisine yanıt veren Ali Mahir Başarır, belden aşağı indi ve 'eşinize izah etmiştim gayet de tatmin olmuştu' dedi.

Sosyal medyada gazeteci Zihni Çakır'ın eleştirisini CHP grup başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın verdiği yanıt edep sınırlarını aştı. Gazeteci Zihni Çakır, Başarır'ı eleştiren şöyle bir twit attı:

-Zihni Çakır: Olacağı buydu! ADAM(!) sonunda en PASİF direnişin en MAHİR bireyine DÖNÜŞTÜ…

BELDEN AŞAĞI EDEPSİZ YANIT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bu eleştiri karşısında üslubunu belden aşağı indirdi. Zihni Çakır'a şu yanıtı yazdı:

-Ali Mahir Başarır : Kıymetli eşinize izah etmiştim gayet de tatmin olmuştu…

Gazeteci Zihni Çakır bu yanıt karşısında "sana neyi izah edeceğimi Allah biliyor" deyip şu cevabı verdi:

Zihni Çakır: A.M. Başarır! Gocunacak yaran olmalı ki ona da daha fazla dayanamayıp vekillik zırhına güvenerek hırladığının farkındayım. O zırh da gittiğinde sana neyi nasıl izah edeceğimi Allah biliyor. Şimdi sektire sektire git o zırha güvenerek ödenecek hesap faturası biriktir sen.