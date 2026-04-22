İran’dan ABD’ye abluka tepkisi: Bu bir savaş eylemidir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran limanlarına yönelik uyguladığı ablukaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulamanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Ablukanın uluslararası hukuk ve mevcut ateşkes açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Arakçi, bu adımın doğrudan bir “savaş eylemi” anlamına geldiğini savundu.

“ATEŞKESİN AÇIK İHLALİ”

Arakçi, ABD’nin uygulamalarının yalnızca ekonomik değil aynı zamanda askeri sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ticari bir gemiyi vurmak ve mürettebatını rehin almak çok daha büyük bir ateşkes ihlalidir”

İranlı Bakan, bu tür adımların mevcut ateşkes sürecini zedelediğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını dile getirdi.

"İRAN ÇIKARLARINI SAVUNMAYI BİLİR”

Abbas Arakçi, açıklamasında İran’ın olası baskılara karşı hazırlıklı olduğunu da vurguladı. Diplomatik ve ekonomik yaptırımlara karşı tutumlarını sürdüreceklerini belirten Arakçi, şu değerlendirmede bulundu:

“İran, kısıtlamaları nasıl etkisiz hale getireceğini, çıkarlarını nasıl savunacağını ve zorbalığa karşı nasıl direneceğini bilmektedir”