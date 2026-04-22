Hürmüz Boğazı'nda yüksek gerilim! İran 2 gemiye el koydu

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "deniz güvenliğini tehlikeye atan" biri İsrail ile bağlantılı iki yabancı geminin ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu.

ABD’nin tek taraflı olarak ateşkesi uzatma kararı sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon düşmüyor.

ABD'nin deniz ablukası ve İran'ın Hürmüz resti sürerken, ticari gemiler için risk kaldığı yerden devam ediyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli izinleri olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye atan" "MSC-Francesca" ve "Epaminodes" adlı iki gemiye müdahale edildiği belirtildi.

Biri "İsrail bağlantılı" denildi

Açıklamada, "MSC-Francesca" gemisi "İsrail ile bağlantılı" olarak tanımlandı.

Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken müdahalenin tam olarak hangi konumda gerçekleştirildiği bilgisi verilmedi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın "kırmızı çizgisi" olduğu belirtildi.

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti. İranlı yetkililer, "korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirdikleri saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu.

Muhabir:Ahmet Dursun