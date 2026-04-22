DÜNYA

Hürmüz Boğazı'nda yüksek gerilim! İran 2 gemiye el koydu

Hürmüz Boğazı'nda yüksek gerilim! İran 2 gemiye el koydu

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "deniz güvenliğini tehlikeye atan" biri İsrail ile bağlantılı iki yabancı geminin ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu.

ABD’nin tek taraflı olarak ateşkesi uzatma kararı sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon düşmüyor.

ABD'nin deniz ablukası ve İran'ın Hürmüz resti sürerken, ticari gemiler için risk kaldığı yerden devam ediyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli izinleri olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye atan" "MSC-Francesca" ve "Epaminodes" adlı iki gemiye müdahale edildiği belirtildi.

Biri "İsrail bağlantılı" denildi

Açıklamada, "MSC-Francesca" gemisi "İsrail ile bağlantılı" olarak tanımlandı.

Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken müdahalenin tam olarak hangi konumda gerçekleştirildiği bilgisi verilmedi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın "kırmızı çizgisi" olduğu belirtildi.

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti. İranlı yetkililer, "korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirdikleri saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu.

Muhabir:Ahmet Dursun

İlgili Haberler
Hürmüz krizi sonrası artan akaryakıt fiyatları İngiltere'de enflasyonu hızlandırdı ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasıyla ilgili çarpıcı iddia! Financial Times yazdı
Belediye çalışanını öldürdü! 'Pişmanım' dedi
Belediye çalışanını öldürdü! 'Pişmanım' dedi
Garanti BBVA ve MASFED'den ikinci el taşıt finansmanında işbirliği
Garanti BBVA ve MASFED'den ikinci el taşıt finansmanında işbirliği
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy’dan 23 Nisan mesajı
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy’dan 23 Nisan mesajı
CW Enerji lityum tabanlı batarya depolama sistemleriyle gücünü artırıyor
CW Enerji lityum tabanlı batarya depolama sistemleriyle gücünü artırıyor
İstediği yemek menüde yok diye satırla saldırdı! dehşet bununla da bitmedi
İstediği yemek menüde yok diye satırla saldırdı! dehşet bununla da bitmedi
Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İngiltere'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İngiltere'yi ziyaret edecek
Allianz Türkiye, 7. Entegre Raporu'nu yayımladı
Allianz Türkiye, 7. Entegre Raporu'nu yayımladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te dünya çocuklarını kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te dünya çocuklarını kabul etti
Yozgat'ta trafik denetimlerinde 3 sürücüye toplam 395 bin lira ceza uygulandı
Yozgat'ta trafik denetimlerinde 3 sürücüye toplam 395 bin lira ceza uygulandı
Serdar Dursun'dan golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara anlamlı hediye
Serdar Dursun'dan golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara anlamlı hediye