Dehşet! Annesini öldüren kişi intihar etti

SAMSUN'dan son gelen haber kan dondurdu. İlkadım ilçesinde annesini tüfekle vurarak öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre,679. Sokak'taki apartman dairesine giden aile üyesi, annesi ile kardeşinin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, Muhammet K. (23) ve annesi Ayşe K'nin (59) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammet K'nin ruhsatlı av tüfeği ile ateş ederek annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Hayvan alım satım işiyle uğraşan Muhammet K'nin uyuşturucu kullanımı nedeniyle adli kaydı bulunduğu öğrenildi.

AB'den enerji krizine yeni önlem! Koordineli doldurma gündemde
AB'den enerji krizine yeni önlem! Koordineli doldurma gündemde
Şimşek’ten küresel ekonomi uyarısı: Büyüme zayıflayacak, ihracatımız etkilenecek
Şimşek’ten küresel ekonomi uyarısı: Büyüme zayıflayacak, ihracatımız etkilenecek
Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı! Sürpriz var mı ekonomistlerin beklentisi
Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı! Sürpriz var mı ekonomistlerin beklentisi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 5 öğrencinin tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 5 öğrencinin tedavisi sürüyor
Hürmüz Boğazı'nda yüksek gerilim! İran 2 gemiye el koydu
Hürmüz Boğazı'nda yüksek gerilim! İran 2 gemiye el koydu
Belediye çalışanını öldürdü! 'Pişmanım' dedi
Belediye çalışanını öldürdü! 'Pişmanım' dedi
Garanti BBVA ve MASFED'den ikinci el taşıt finansmanında işbirliği
Garanti BBVA ve MASFED'den ikinci el taşıt finansmanında işbirliği
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy’dan 23 Nisan mesajı
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy’dan 23 Nisan mesajı
CW Enerji lityum tabanlı batarya depolama sistemleriyle gücünü artırıyor
CW Enerji lityum tabanlı batarya depolama sistemleriyle gücünü artırıyor
İstediği yemek menüde yok diye satırla saldırdı! dehşet bununla da bitmedi
İstediği yemek menüde yok diye satırla saldırdı! dehşet bununla da bitmedi
Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu!