Göztepe geriden gelerek Başakşehir'i yendi

Süper Lig'in 4. sezonunda Göztepe, konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 geriden gelerek 2-1 yendi. Göztepe, bu sonuçla puanını 5'e çıkarırken Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.Abone ol
Karşılaşmanın 7. dakikasında Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza sahası sol çapraz pozisyonda Deniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
15. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lourency'nin sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
22. dakikada Visca'nın topuna hareketlenen Deniz Türüç'ün vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
35. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda Tolga'nın kaleye göndermek istediği top kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle Duarte'ye geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Medipol Başakşehir 1-0 üstün bitirdi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
57. dakikada sol kanattan Soner'in yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Cherif Ndiaye'nin kaleye göndermek istediği top dışarı çıktı.
64. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Lourency'nin yaptığı ortada Cherif Ndiaye kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
83. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in güzel vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe: 2 - 1 :Başakşehir
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 43 Kerim Alıcı), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 88 Burekovic), Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 88 Atakan Çankaya), Cherif Ndiaye, Lourency (Dk. 70 Baku, Jahovic (Dk. 46 Tijanic)
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 63 Rodrigues), Duarte, Ndayisimiye, Lima (Dk. 86 Guldbrandsen), Visca (Dk. 75 Chadli), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atabey Çiçek), Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Okaka
Goller: Dk. 7 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Cherif Ndiaye, Dk. 83 Tijanic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Tolga Ciğerci, Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Berkan Emir, Dk. 75 Obinna, Dk. 90+3 Halil Akbunar, Dk. 90+5 İrfan Can Eğribayat (Göztepe)